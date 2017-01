Música e gastronomia nas areias do Arraial d´Ajuda

Publicado em Quarta, 11 Janeiro 2017 13:44

Boa música, gastronomia de qualidade, moda, artesanato, gente bonita e muita diversão para a criançada. São alguns dos ingredientes da Feirinha Arraial Gastrô, que acontecerá nos dias 12 e 19/01, no Uíki, praia do Parracho. Tudo isso à beira mar, em um ambiente super aconchegante e cheio de charme no Arraial d´Ajuda. Prometendo repetir o sucesso do ano passado, o evento traz ainda cozinhas show com chefs consagrados de Belo Horizonte (MG) e de Porto Seguro preparando pratos ao vivo.

A programação da quinta-feira (12/01) começa às 18 horas, com o Dj Expeto abrindo o cardápio musical, que traz ainda apresentações de blues, jazz, bossa nova e samba rock, até à uma da manhã. O festival gastronômico vem com pratos da cozinha típica baiana e internacional, pizzaria e comida japonesa. Completando a diversidade de sabores, a praça de alimentação conta com expositores de vinhos, queijos, cervejas artesanais, doces, tapioca, acarajé, sorvete, churros, crepe, açaí, água de coco e outras delícias.

O bom gosto e a criatividade de artistas e expositores do Arraial d´Ajuda serão traduzidos também na feirinha de arte e moda, apresentando acessórios, roupas e biquínis. Para a criançada, tem ainda teatro infantil com a Disney Dance, playground, brinquedos infláveis, piscina de bolinha e cama elástica, com monitoras. Numa festa inesquecível, com muita diversão para as famílias de Porto Seguro e de todo o Brasil.

Mais informações:

Site: http://uikiparracho.com.br/feirinha-arraial-gastro-250316/

Telefone: (73) 3575-1944

E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.

Acompanhe a programação:

18:00 - Abertura com Dj Expeto

19:30 - Teatro Infantil Disney Dance

20:30 - D'ajuda Jazz & Bossa

22:00 - Dj Expeto

22:30 - Alcatéia Samba Rock

00:00 - Dj Expeto

Cozinha Show

20:00 - Chef Naiara Faria (Mini escalopinho de mignon de porco em massa de queijo e ervas com farofa de limão

20:30 - Chef Zaza (Paella de Frutos do Marinera)

21:00 - Chef Ivo Faria (Canjica cremosa mar e monte)

21:30 - Chef Luciano Muradas (Dadinho de queijo coalho com tapioca e relish de pimenta de cheiro)

22:00 - Chef Toninho (Peixe na Oca do índio)

Assessoria de Imprensa

Hilda Rodrigues (73) 98891-0132/ 99979-1966

Fotos: Marcus Cambraia

Chefs: Arquivos pessoais