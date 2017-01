Durval Lelys comanda Carnaval em Trancoso

Publicado em Quarta, 04 Janeiro 2017 18:39

A grande novidade do Carnaval em Trancoso para 2017 é a festa que vai acontecer à beira-mar no Beach Club Aragon Playa, de 24 a 28/02. Durval Lelys é a principal atração, inclusive lançando uma música dedicada ao evento, “Trancoso”.

Vão desembarcar também para a folia no distrito charmoso os cariocas do bloco “Fica Comigo”, DJs como Klingande, Kaskade, EDX, Rapha Fernandes e Michelle Schneider, além de uma apresentação aberta ao público da Escola de Samba Império Serrano.

A iniciativa é dos irmãos Gabriela, Diego e Wori Moregola, com o sócio Nickolas Conde, do grupo Aragon, junto com as empresas Verri & Verri Produções, Medley Produções e GT10 Produções. Os passaportes para os cinco dias, no primeiro lote, estão em R$ 2.200,00 o feminina e R$ 3.200,00 o masculino, com open bar de whisky importado, vodka importada, energético, cerveja, água, sucos, água de coco e refrigerante.

De acordo com os organizadores, o “Carnaval Trancoso 2017” tem como conceito manter o clima charmoso do vilarejo com pousada pé na areia, sem cordas. São esperadas cerca de duas mil pessoas por noite.

Programação Carnaval Trancoso 2017:

Sexta (24/02) - EDX, José Pinteiro e Highline

Sábado (25/02) - Durval Lelys

Domingo (26/02) - Fica Comigo, True Love e Michelle Schneider

Segunda (27/02) - Klingande, Sultan & Shepard e Diego Moura

Terça (28/02) - Kaskade, Pic Shmitz, The Juns e André Pulse

Mais informações: carnavaltrancoso.com.br

Fonte: Index Estratégias de Comunicação