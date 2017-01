Réveillon do La Torre impressiona hóspedes e convidados

Publicado em Segunda, 02 Janeiro 2017 22:12

Com uma luxuosa Limousine, piso interativo, mesas de Cassino, Elvis Presley Cover, taças e dados personalizados, buffet internacional, bebidas importadas e um belíssimo show pirotécnico, quase mil pessoas ficaram deslumbradas no Réveillon 2017 do La Torre Resort, na Praia do Mutá.

Sob o tema “Cassino La Torre”, o Resort baiano recebeu 908 hóspedes de todas as regiões do Brasil e convidados. Com um verdadeiro show de luzes, o vídeo mapping encantou a todos. As projeções apresentavam imagens do tema nos blocos de apartamentos e o piso interativo foi uma diversão para adultos e crianças desde a abertura da festa.

A Limousine, como previsto, foi o principal cenário das fotos. E o fantástico show do Elvis, realizado por Renato Carline, o melhor cover do Elvis de toda a América Latina, levou centenas de pessoas à pista de dança para relembrar os sucessos do Rei do Rock.

Para completar, houve o espetáculo Magicamente, com Hipnose Cômica, DJs, cassino infantil, mágicos, mesas de cassino profissionais com crupies, bar de bolhas, atendentes caracterizados, drinks especiais e o ótimo som da banda Vinil Acústico. A contagem regressiva ficou por conta da Banda Mr. Vibe.

Agradecendo o empenho dos mais de quatrocentos colaboradores, dos quais 205 estavam em atuação no evento, Luigi Rotunno, diretor geral do La Torre assumiu a apresentação das atrações ao lado de Lili Vergult e Bruna Eugênia, ambas colaboradoras do Resort, onde fez questão de interagir com o público e acompanhar de perto a satisfação de todos. “Foi uma festa linda! Estão todos de parabéns, pois nosso principal objetivo foi alcançado: garantir uma experiência inesquecível aos nossos hóspedes”, garantiu Rotunno.

Fonte e fotos: Bruna Eugênia - Mídia Mutá