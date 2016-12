Após 35 anos, casal volta de férias ao Porto Seguro Praia Resort

Publicado em Sexta, 23 Dezembro 2016 20:09

Mais de três décadas depois de terem passado férias inesquecíveis no primeiro hotel da orla de Porto Seguro, nesse mês de dezembro, Sérgio e Isabel Machado, se encantaram com as inúmeras novidades que encontraram no Porto Seguro Praia Resort. “Desde aquela época, ficou a lembrança que a gente guardou de um lugar extremamente agradável em Porto Seguro”, lembra ele. O casal faz questão de registrar que de lá pra cá muita coisa mudou, tanto na vida deles, quanto do resort.

Há três anos, o Porto Seguro Praia Resort foi totalmente reconstruído e modernizado para se transformar no maior resort all inclusive da Costa do Descobrimento. E a família do casal, que atualmente mora na cidade de Rio Grande (RS) também cresceu. Desta vez eles vieram passar o Natal no resort com os três filhos, suas acompanhantes, mais os dois netos. “Naquela época o hotel era recém-inaugurado e a gente batia muito papo com o dono, o João da Sunga. Guardamos a lembrança também dos bem-te-vis que vinham comer em nossas mesas. E hoje eles continuam vindo. Devem ser os tetranetos dos bem-te-vis que a gente alimentava”, brinca Sérgio.

Em comum com o que eles vivenciaram 35 anos atrás, está a satisfação de toda a família. “Estamos impressionados com a quantidade de gente que o hotel recebe e com tanta qualidade. A equipe é muito atenciosa, a comida é excelente e variada, o pessoal da cozinha tem muita imaginação”, elogia. Ele destacou ainda a comodidade do novo sistema all inclusive. “Temos um bebê de colo e uma neta de dois anos. Esse sistema é muito interessante, porque deu a fominha, a comida está ali. É muita facilidade. A de dois anos está encantada com as opções de lazer e com a mina de sorvete, que não acaba nunca”, diz a matriarca.

O casal passou às mãos do gerente executivo do Porto Seguro Praia Resort, Alexandre Del Porto, uma embalagem plástica que haviam levado quando vieram da primeira vez, guardando roupas molhadas e ótimas recordações do mais tradicional hotel de Porto Seguro. O Porto Seguro Praia Resort possui 60 mil metros quadrados de área, com inúmeros coqueirais e árvores frutíferas, 172 apartamentos, restaurantes, coffee shop, boutique, cabana de praia com estrutura completa, salão de eventos para 300 pessoas e o maior parque de aventuras do Sul da Bahia.

