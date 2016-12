Lagosta é carro-chefe no Réveillon do Porto Seguro Praia Resort

Publicado em Terça, 20 Dezembro 2016 17:58

Com frutos do mar, espumante, show ao vivo, cardápio e festa especial para as crianças, noite da virada traz como tema os Ares e Mares da Bahia

Com uma ceia gourmet, à base de lagosta e frutos do mar, o Porto Seguro Praia Resort prepara mais uma festa inesquecível para marcar a chegada de 2017 em grande estilo. Ainda o cardápio, frutos do mar - compondo a tradicional paella, peixe inteiro assado, filé mignon, leitão assado, sopa de lentilhas, mesa de frios, saladas variadas e 12 tipos de sobremesa. Tudo regado a espumante Chandon, cerveja gelada e variedade de drinques e coquetéis tropicais. O cardápio é assinado pelo chef Luciano Muradas, sob o comando do gerente de A&B, Raimundo Santos.

A gastronomia é mais um dos pontos altos da festa, que com o tema “Ares de Mares da Bahia” promete encantar turistas e convidados da cidade, com um verdadeiro mergulho nos mistérios da terra onde começou o Brasil. Logo na chegada, uma passarela irá promover uma verdadeira viagem a um mundo de fantasias, com uma decoração inspirada em jangadas, veleiros, cordas, velas, pescadores, águas e balaios de peixes. Para completar o deleite, espetáculo pirotécnico, Réveillon Kids e um grande show com a banda mineira Skorpius.

Realizado pelo quarto ano consecutivo após o reposicionamento do Porto Seguro Praia Resort no mercado, o Réveillon 2017 mais uma vez vem com um tratamento todo especial para os pequenos, que no caso dos visitantes, têm diária free para duas crianças com idade até 12 anos. Para elas está sendo preparado também um cardápio exclusivo, que será servido no salão de eventos do resort, onde poderão curtir toda a festa, sob os cuidados dos monitores da equipe de lazer. Para completar a alegria dos pequenos, baladinha kids, com pulseiras de neon, cine corujão e desfile do pijama.

