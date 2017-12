Réveillon 2018 no Porto Seguro Praia mostra encantos indígenas

Publicado em Terça, 12 Dezembro 2017 18:54

Com o tema Aldeia de Encantos, o Réveillon 2018 do Porto Seguro Praia Resort promete se destacar mais uma vez como uma das grandes festas da virada na Costa do Descobrimento. Toda atmosfera da terra onde começou o Brasil será traduzida pela ambientação da festa, decorada com materiais, cores e grafismos que remetem aos costumes e tradições dos primeiros habitantes do Brasil e sua relação com a natureza.

Outro diferencial, como sempre, será a gastronomia, para quem aprecia a boa mesa, onde a ceia gourmet vem com ilha de frios, cascata de lagostas, peixes assados, mesa de sobremesas e cardápio variado. Tudo regado a espumante Chandon, coquetéis tropicais, sucos, cervejas, além de diversas bebidas nacionais. Para completar o deleite, espetáculo pirotécnico e show com a banda mineira Skorpius, que irá manter o astral dos convidados nas alturas até o dia amanhecer.

Para fazer a felicidade das famílias de todo o Brasil que escolheram começar o ano com o pé direito no resort, não poderia faltar uma programação voltada para a galera mirim, que poderá curtir a Baladinha Kids, com pulseira de Neon; buffet infantil e muitas brincadeiras, no Restaurante Felicce. No Kids Club, os pimpolhos de 5 a 7 anos também terão atenção especial, com pintura de rosto, jogos e muita diversão na companhia dos tios monitores, enquanto seus familiares se divertem.

“Estamos sempre em busca de um alto padrão de qualidade para satisfazer os anseios dos nossos clientes. Isso requer novos investimentos e a permanente qualificação dos nossos colaboradores para superar a expectativa daqueles que escolhem estar em nossa companhia”, diz o diretor do resort, Carlos Augusto de Paula.

Hilda Rodrigues

Assessoria de Imprensa

Porto Seguro Praia Resort