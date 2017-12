Réveillon do Uíki Arraial d´Ajuda terá mais de 10 atrações

Publicado em Quarta, 06 Dezembro 2017 19:26

Depois de atrair multidões em grandes espetáculos musicais pelo mundo afora, como no Tomorrowland 2017, na Bélgica, e de tocar ao lado de grandes celebridades da música eletrônica, como David Guetta, o alemão Robin Schulz é anunciado como uma das grandes atrações do Sundance Festival, o Réveillon do Uíki, na praia do Parracho, em Arraial d´Ajuda. Serão três dias de festa pé na areia – 29, 30 e 31/12 - que prometem encabeçar a lista das grandes pedidas para a virada de ano na Bahia.

Pelos palcos e pela estrutura espetacular montada pelo sexto ano à beira mar, passarão mais de 10 atrações de peso da música eletrônica, incluindo ainda Bruno Martini, Chemical Surf, Cat Dealers, Gabriel Boni, Groove Delight, KVSH, Zerb, Raul Mendes, Shapeless e LOthief. Tudo isso em meio à rusticidade elegante de Arraial d´Ajuda, em um ambiente aconchegante e cheio de charme, rodeado de árvores nativas, com bares, restaurantes, iluminação especial e todos os ingredientes para reunir muita gente bonita e tornar a festa inesquecível.

A grande noite da virada vem com espetáculo pirotécnico e Open Bar Premium, regado a vodka Absolut, cerveja, cítricos, água e toda a energia incrível do paraíso que é Arraial d'Ajuda. Ingressos e passaportes para os três dias podem ser adquiridos através do site www.veraouiki.com.br.

