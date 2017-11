Porto Seguro Praia faz promoção para o Réveillon

Publicado em Sexta, 24 Novembro 2017 22:00

Começou dia 24/11 e vai até a próxima terça-feira (28) a super promoção Black Friday do Porto Seguro Praia Resort, com 50% de desconto para o Réveillon 2018. O pacote completo inclui hospedagem, com 16 horas de alimentação e bebidas incluídas no valor da diária - tanto nos restaurantes e áreas de lazer do resort, quanto no Clube de Praia João da Sunga, localizado em frente; diárias free para duas crianças com idade até 12 anos, por apartamento; além da tradicional Festa da Virada.

A cada ano, o Réveillon do Porto Seguro Praia Resort vai se consolidando como uma das principais opções na Costa do Descobrimento. Com o tema “Aldeia de Encantos”, este ano a festa vem com decoração especial, espetáculo pirotécnico e ceia gourmet com cardápio especial, incluindo cascata de lagosta e ilha de frios, tudo regado a espumante Chandon, cerveja, drinques tropicais, coquetéis e grande variedade de bebidas nacionais. Para garantir o alto astral até o amanhecer do dia, o show principal fica por conta da banda baile Skorpius, com sua variedade de cores e ritmos.

De acordo com o Departamento Comercial, as vendas já estão bastante aquecidas para o Réveillon e o Verão, mas todo ano o PSP Resort faz questão de oferecer algum tipo de promoção para favorecer ainda mais seus clientes, que terão mais essa oportunidade de programar sua viagem e passar dias inesquecíveis no resort.

O período de hospedagem da promoção é de 28/12/2017 a 05/01/2018 com período mínimo de cinco noites. Reservas pelo site www.pspresort.com.br ou com a equipe de reservas, pelo e-mail O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. . Mais informações: (73) 3288-9330

Hilda Rodrigues

Assessoria de Imprensa

Porto Seguro Praia Resort