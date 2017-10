Publicado em Quarta, 25 Outubro 2017 15:30

Em 04/11/17, o Axé Moi Celebration faz luau com Ricardinho da Bahia e banda ao vivo, e a Cia de Dança Axé Moi, em noite com decoração temática, DJ e animadores exclusivos.

Para refrescar o clima com saúde, uma mesa de frutas será servida aos participantes.

Réveillon Axé Moi 2018 aposta em qualidade e segurança

A edição especial do Réveillon Axé Moi 2018, vem aí com grandes shows e está apostando em qualidade e segurança para quem quer receber o ano novo em grande estilo. O evento vai acontecer nos dias 28, 29 e 30/12/17 e com É O Tchan, Harmonia do Samba, Molejo, Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Léo Santana, Aviões e Zé Neto & Cristiano, a festa completa 10 anos e quer oferecer conforto, animação e alegria.

As edições anteriores do Réveillon Axé Moi tem índices de aprovação superiores a 93%. Para garantir a segurança, são utilizados biometria e fotos, revista obrigatória, 120 câmeras com monitoramento, policiamento com Policia Militar e de seguranças privados.

A Arena Axé Moi fica de frente para o mar e no meio de coqueiros centenários. Com rampa para acesso de deficientes. Além de bandas top do cenário musical brasileiro, a festa tem camarote open-bar com cerveja sempre gelada, água e refrigerantes, sem filas e acesso irrestrito à pista. São 200 banheiros em granito com água corrente, inclusive para deficientes.

Durante o dia, no período de Réveillon, o folião pode curtir a praia do Axé Moi Complexo de Lazer, a maior estrutura do Brasil. O Axé Moi apresenta shows o dia inteiro, danças, coreografias, bares de cerveja e drinks, petiscos e restaurantes com atendimento especial, banheiros em granito e muito mais.

A Praia de Taperapuan é uma das mais sofisticadas e badaladas do Sul da Bahia juntamente com Trancoso, Arraial da Ajuda, Caraiva, Praia do Espelho, etc, que poderão ser visitadas durante a estada, além do Centro Histórico de Porto Seguro, a 6 km, berço do Brasil.

Fonte: Ascom Axé Moi