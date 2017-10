Porto Seguro Praia Resort tem dois novos gerentes

Publicado em Quarta, 18 Outubro 2017 13:58

Setores estratégicos do Porto Seguro Praia Resort (PSP), na Costa do Descobrimento (BA), acabam de ganhar novos gestores. Com 26 anos de experiência em diversos segmentos do turismo, Xandão Delporto deixa a gerência executiva e assume a gerência comercial do resort. Para ocupar a vaga, acaba de ser contratado o português Francisco Henriques, que também acumula vasta experiência, com 17 anos de atuação no setor.

Nascido em Brasília (DF), Xandão Delporto iniciou sua carreira como guia de turismo, passando pela chefia de operadoras, grandes hotéis de rede, companhias aéreas e órgãos públicos ligados ao turismo. Há três anos respondia pelo comando operacional do PSP Resort. “Estou muito feliz com mais esse voto de confiança por parte da diretoria. Com novo fôlego, espero, junto com a equipe de reservas, valorizar ainda mais o empreendimento no mercado.”

Confiante nas boas perspectivas de conquistar novos clientes a cada dia, Delporto tem encontrado receptividade entre operadores e agentes de viagens. “Estamos com grandes projetos de renovação em andamento, como a construção de mais um conjunto de piscinas e de um novo restaurante para 500 pessoas. Para mim é uma missão muito prazerosa assumir a gerência comercial em um momento tão especial como este. Em 2018 teremos mais novidades, porque essa diretoria não para”, avisa.

Francisco Henriques atuou no turismo em diversos países, incluindo a gestão de hotéis e restaurantes. Piloto de avião, com fluência em vários idiomas, deixa agora a gerência operacional do Hotel Arcobaleno, em Porto Seguro, para assumir esse novo desafio na gerência do maior resort all inclusive da Costa do Descobrimento. “O Porto Seguro Resort possui um padrão que o hóspede já conhece. Basta dizer o nome e ele já sabe o que vai encontrar. E ainda existe um grande potencial a ser explorado. É um hotel que cresce muito e vai continuar evoluindo”, enfatiza.

