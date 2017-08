La Torre Resort recebe famtour da operadora argentina All Seasons

Publicado em Quinta, 10 Agosto 2017 08:34

O La Torre Resort de Porto Seguro recebeu um famtour da Operadora Argentina All Seasons. O grupo, composto por 34 agentes de viagens de diversas regiões, entre elas Córdoba, Buenos Aires, Mar Del Plata, passou todo o dia no resort. Os agentes fizeram visita técnica, curtiram o Happy Hour no Parque, o Jantar à La Carte e receberam brindes na despedida.

Carina Canepa, graduada em Turismo e Agente de viagens há cinco anos esteve no La Torre a primeira vez antes mesmo de se tornar agente. Veio de férias com a família a ao entrar na área de vendas utilizava sua experiência com o produto para vender o La Torre. Agora, diante de toda a evolução do produto, Carina ficou surpresa. Segundo a agente de viagens, já esteve em outros resorts no Brasil e o La Torre tem se apresentado com o melhor custo-benefício, além de ser uma viagem em que seu passageiro retorna com plena satisfação, desde a facilidade e comodidade de chegada ao destino à qualidade dos serviços atrelada à economia nas despesas de consumo, por seu tão bem elaborado sistema All Inclusive.

Carina ressaltou o charme do Restaurante à la carte e o benefício do Room Service sem cobrança adicional, pois a maior parte dos vôos da Argentina chegam à noite ou durante a madrugada e ter um serviço de alimentação 24 horas faz toda a diferença. Daniel, responsável pelo grupo agradeceu a programação elaborada para os agentes e completou: “Fuel el dia más hermoso de todo el viaje!”, que em português significa: “Foi o dia mais belo da viagem”.

Fonte: Mídia Mutá