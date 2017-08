Reveillon Axé Moi 2018 tem ingressos a preços de pré-lançamento até 18/08

Publicado em Quinta, 10 Agosto 2017 16:46



Estão confirmadas todas as atrações do Reveillon Axé Moi 2018, edição especial que vai comemorar 10 anos de evento. É o Tchan, Molejo, Harmonia do Samba, Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Léo Santana, Aviões e Zé Neto e Cristiano vão fazer a festa.

Fãs do evento, cadastrados no site da Axé Moi têm a oportunidade de comprar os passaportes para as três noites do Reveillon 2018 ainda com o preço do lote de pré-lançamento, até 18/08/17. Os shows acontecem na Arena Axé Moi, Praia de Taperapuan, de 29 a 31/12/17.