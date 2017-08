Porto Seguro Eco Bahia Hotel traz promoção para o Dia dos Pais

Publicado em Quinta, 03 Agosto 2017 20:14

Com o objetivo de proporcionar momentos de descanso, conforto e lazer para as famílias de todo o Brasil, a um preço atraente, o Porto Seguro Eco Bahia Hotel está oferecendo uma promoção especial para o final de semana do Dia dos Pais.

Com estadia de sexta a domingo (11 a 13/08) ou de sábado a segunda (12 a 14/08), o pacote inclui duas diárias em apartamento duplo superior para casal, mais duas crianças free até 12 anos, café da manhã no restaurante panorâmico, programação infantil com monitor especializado, além de um jantar especial, com show ao vivo.

O jantar será realizado na noite de sábado, com show comandado pela cantora Áurea Catharina, dona de uma voz encantadora e conhecida também pela performance divertida, bem humorada e irreverente. Com repertório variado, de MPB, passando pela Bossa Nova, canções francesas até o forró, seu show é uma mistura da boa música com esquetes de comédia stand up.

O pacote especial para o Dia dos Pais pode ser adquirido em três parcelas de R$ 167,00 no cartão.

Mais informações e reservas: (73) 2105-4313

www.pseresort.com.br

Hilda Rodrigues

Assessoria de Imprensa

Porto Seguro Eco Bahia

O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.