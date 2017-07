Surge um novo conceito de hotel em Porto Seguro

Publicado em Terça, 18 Julho 2017 14:32





Porto Seguro é uma das três cidades com maior número de leitos para hospedagem no Brasil. Com cerca de 48 mil leitos, fica atrás apenas do Rio de Janeiro e Salvador. A colocação da Terra Mater no ranking dos lugares com maiores possibilidades de hospedagem tem lá suas vantagens. A cidade oferece os mais variados tipos de acomodações, de vários tamanhos, preços e para públicos diferenciados.

Em reunião, dia 13/06/17 com a Secretaria de Turismo e o Sebrae, o empresário Wilson Spagnol, proprietário do Floral Inn Family Hotel, apresentou um produto inédito em todo o país. Um novo conceito de hotel, que, com amplos apartamentos, internet e todo o conforto de uma casa, terá hospedagem especial para toda a família em Porto Seguro. A ideia surgiu da necessidade de criar um ambiente aconchegante e seguro, onde os hóspedes possam usufruir de todo o conforto e bem-estar, com as pessoas mais importantes de sua vida: filhos, pais, avós, irmãos. “Estamos resgatando a ideia de que os pais precisam passar tempo de qualidade com seus filhos. E que na fuga do cotidiano, eles possam viver momentos memoráveis ao lado de quem eles amam”, explica Spagnol.

O objetivo é receber a família de uma forma envolvente e dinâmica, com estrutura de resort. O Floral Inn Family Hotel oferece uma decoração floral por toda sua extensão, com orquidário ao lado da passarela central, estufa orgânica, sorvete Floral Inn, com produção de sorvetes a partir de flores comestíveis cultivadas no próprio hotel, Spa com massagem, banho de ofurô e parceria com o Salão Maria Bonita de Trancoso, espaço fitness, hidroginástica e restaurante climatizado. É para todo mundo se divertir junto e usufruir de um espaço que atende às diversas atividades propostas para os hóspedes, como piquenique, bingo familiar, amigo secreto, amigo da onça, teatro de fantoches, jogo da memória, cabo de força, toboágua, piscina e parquinho infantis, plauground, casa de boneca, escalada, espaço games, stackline, peteca, pebolin, carteado. E para que a alegria seja completa, o hotel oferece o serviço “Desconto Avós”, que garante uma tarifa mais atraente para este público.

Todas as atividades levam a família a se entrosar com diversão de qualidade. “A existência de algo tem que ser precedida pela essência”, afirmou Spagnol, quando ressaltou a importância do resgate do uso do tempo com a família. De acordo com o empresário, a família Floral Inn Hotel está se preparando para prestar os serviços de maneira bem especial. Para Richard Alves, secretário de turismo, a ideia inovadora consolida a tendência de atrair famílias para que aproveitem melhor o tempo com entretenimento. “O emocional funciona se a experiência for autêntica. Nessa experiência, o mais desafiador é o engajamento”, considerou. Para Taísa Cancela, do Sebrae, a iniciativa agrega valor por promover um atendimento diferenciado.

A sustentabilidade também faz parte da essência do Floral Inn Hotel, que realiza coleta seletiva de lixo, compostagem com resíduos orgânicos para produção de adubo e compactadora de materiais. Os hóspedes poderão desfrutar de todo esse leque de oportunidades a partir de 16/12/17 quando o hotel estará pronto para recebê-los, dentro do novo conceito. Reservas já podem ser realizadas.

O Floral Inn Hotel sucederá o Florida Inn Ocean Hotel, inaugurado em 2008 e já esta sendo divulgado nas principais operadoras de turismo em todo o Brasil. Segundo Spagnol, que esteve com as operadoras em São Paulo, a aceitação do novo conceito é muito grande: "estamos felizes em criar uma tendência", comemora.