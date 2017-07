Porto Seguro Eco Bahia tem 90% de ocupação em julho

Publicado em Quarta, 12 Julho 2017 20:36

Após a reestruturação da sua equipe, o Porto Seguro Eco Bahia, no Sítio Histórico de Porto Seguro, chega ao mês de julho com a previsão de uma taxa de ocupação média de 90% ao longo do mês. A maioria dos hóspedes nesse período é proveniente da região Sudeste, especialmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Para a gerente comercial, Alessandra Quaresma, além dos atrativos do hotel - como a vista exuberante da cidade e das praias, o conforto das instalações e a localização privilegiada – a boa aceitação no mercado se deve também à implementação de novidades na gastronomia, especialmente no cardápio e no sistema de meia pensão flexível, onde o hóspede escolhe a melhor maneira de incluir a alimentação na diária.

Ou seja, além do delicioso café da manhã no restaurante panorâmico, o cliente tem ainda a possibilidade, no almoço ou no jantar, de saborear as delícias do cardápio gourmet ou aproveitar a comodidade do buffet self service, com variedades de saladas, sobremesas e pratos quentes da culinária regional.

“Nas suas férias, o cliente fica super à vontade para passar o dia conosco, onde não faltam atrativos, ou na praia, com a certeza que terá sempre uma gastronomia de qualidade à sua disposição”, afirma Alexandre Assad, gerente de A&B. Segundo o diretor administrativo, Hélio de Paula, os colaboradores também estão recebendo treinamento para oferecer, cada vez mais, serviços de qualidade para os hóspedes.

