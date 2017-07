La Torre Resort oferece observação de baleias Jubarte para hóspedes

Publicado em Sexta, 07 Julho 2017 08:15

Entre os meses de julho e outubro, os hóspedes do La Torre Resort de Porto Seguro – Bahia vão poder embarcar em uma fantástica expedição de observação de Baleias e se encantar com o espetáculo que o maior mamífero da Terra propicia com suas aparições. Durante esse período ocorre a reprodução e cria das baleias da espécie Jubarte e, para isso, elas migram da Antártida para as águas quentes do litoral brasileiro, em especial para o sul da Bahia, para onde vêm 90% das quase 20.000 baleias, de acordo com a estimativa do Projeto Baleia Jubarte.

Para garantir essa experiência inesquecível aos seus hóspedes, o La Torre disponibiliza pacotes de passeios, nas manhãs das quartas-feiras (com condições meteorológicas favoráveis), para adultos e crianças, com saída do Clube de Praia do Resort, na Praia do Mutá. O passeio é iniciado com uma palestra sobre a espécie e, após cerca de uma hora de observação, é oferecido o hidrofone, para auxiliar a apreciação do canto das baleias. Todos os embarques são acompanhados por guias baleeiros experientes em observação de baleias que, durante todo o passeio estarão passando informações sobre os comportamentos avistados.

Nessa experiência em alto mar está incluso o consumo de água de coco, frutas, biscoitos, água mineral e refrigerante. O passeio não faz parte do sistema All Inclusive do La Torre, deve ser adquirido através do Guest Service do Resort e custa R$165,00 para crianças e R$220,00 para adultos, crianças de até 03 anos não pagam.

A embarcação utilizada acomoda 57 passageiros e a empresa parceira que realiza o serviço, a Cia do Mar, é reconhecida pelo Instituto Baleia Jubarte como operadora responsável. Os colaboradores do La Torre Resort que trabalham com o atendimento de hóspedes receberão treinamento do Instituto Baleia Jubarte em 07/07/17, para que possam informar aos viajantes as principais curiosidades sobre a espécie.

Fonte: Mídia Mutá