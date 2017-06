Porto Seguro Eco Bahia recebe artistas do São João

Publicado em Terça, 27 Junho 2017 19:27

O Porto Seguro Eco Bahia Hotel, localizado no Sítio Histórico de Porto Seguro, tem sido o hotel oficial dos artistas que se apresentam na Costa do Descobrimento nesse mês de junho, quando estão sendo realizadas festas e shows, promovidos pelas prefeituras de Porto Seguro e Eunápolis, além de empresas como o grupo Axé Moi.

Hóspedes, artistas e bandas como Elba Ramallho, Luan Santana, Simone & Simária, Léo Santana, Tomate e Gusttavo Lima puderam desfrutar de uma das vistas mais deslumbrantes de Porto Seguro, além da gastronomia especial e dos serviços de qualidade oferecidos pelo hotel. Para receber seus hóspedes, jornalistas e as estrelas nacionais do forró e do sertanejo universitário, o hotel entrou no clima dos festejos juninos, com decoração e culinária típicas dessa época do ano.

O hotel foi o escolhido também pela Secretaria Municipal de Turismo e Porto Seguro Convention Bureau para hospedar os jornalistas de cinco veículos da imprensa nacional - jornais O Tempo, Diário de Pernambuco, Diário do Nordeste, Super Notícia e site Nosnomundo - que participaram de um Press Tour na Costa do Descobrimento.

“A cada ano o São João Elétrico de Porto Seguro vai se consolidando no calendário de festas da Bahia, numa época que seria de baixa temporada. Além dos grandes shows e dos festejos tradicionais, os turistas podem curtir nossas praias e aproveitar os inúmeros atrativos que temos a oferecer”, afirma o vice-prefeito Beto Nascimento, que participou de um café da manhã com os jornalistas no hotel.







Fotos: Flash Photos