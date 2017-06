Porto Seguro Praia Resort entra no clima de São João

Publicado em Quinta, 22 Junho 2017 22:10

O clima das tradicionais festas juninas, tão marcante no Nordeste e na Bahia, também já está dando o que falar em Porto Seguro, onde o São João Elétrico traz para a Passarela do Álcool artistas consagrados como Simone & Silmária, Luan Santana e Elba Ramalho. No embalo do São João, o Porto Seguro Praia Resort também trouxe para seus hóspedes toda a magia da festa.

A começar pelos ambientes, cuidadosamente decorados com bandeirolas, fogueiras, balões e barraquinhas, onde crianças e adultos podem se servir à vontade, com pipoca, algodão doce, maçã do amor, paçoca, milho verde, amendoim cozido, mungunzá e outras delícias típicas dessa época do ano. Não poderia faltar também a quadrilha, dançada ao som do Trio do forró, com sua sanfona, triângulo e zabumba, além de brincadeiras e jogos, como pescaria e argola.

O Trio do Forró vai animar também a encenação do casamento na roça, preparada pela equipe de Recreação e Lazer do Resort. “Não vai faltar diversão para as famílias de todo o Brasil que estarão conosco nesse mês de junho”, garante o coordenador de Lazer, João Carlos dos Santos. O ponto alto das comemorações no resort será no dia 24 (São Pedro) e 29/06 (São Pedro).

Hilda Rodrigues

Assessoria de Imprensa

Porto Seguro Praia Resort

Fotos: Flash Fotos

