Porto Seguro Praia Resort recebe famtour de agentes mineiros

A estrutura privilegiada e a comodidade das instalações do Porto Seguro Praia Resort, na Praia de Curuípe, Orla Norte de Porto Seguro (BA), foi apresentada a um grupo de 16 agentes de viagens da Visual Turismo, de Belo Horizonte e interior do Estado de Minas Gerais, que participaram de um famtour na Costa do Descobrimento, no período de 03 a 10 de junho.

No Porto Seguro Praia, além de vivenciar os atributos do resort para apresentá-lo melhor a seus clientes, os agentes foram recebidos em momentos especiais como um welcome drinks e um almoço no Clube de Praia João da Sunga, em frente ao resort, e que também faz parte do sistema all inclusive.

Felicidade à beira mar

Na areia da praia são realizadas atividades físicas com crianças e adultos e no Clube de Praia os hóspedes passam momentos inesquecíveis de sua estadia em Porto Seguro, se divertindo ao som da boa música baiana, durante os luaus ou saboreando uma deliciosa feijoada com caipirinha, curtindo ao vivo o melhor samba de raiz. Petiscos, bebidas variadas e pratos especiais completam o cardápio do all inclusive na praia.

Durante o famtour, os agentes de viagens mineiros visitaram também os 172 apartamentos amplos e bem montados e os demais equipamentos instalados nos 62 mil m² de área, com suas incontáveis árvores frutíferas, coqueirais e vegetação nativa. Restaurantes, pizzaria, petiscaria, café colonial, sauna, academia de ginástica, piscinas, playground e o maior parque de aventuras do Sul da Bahia completam a estrutura que a cada dia encanta mais famílias de todo o Brasil.

