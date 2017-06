Gêmeas youtubers participam do “Empreender” em Porto Seguro

Publicado em Segunda, 12 Junho 2017 09:59



As gêmeas youtubers Melissa e Nicole do Canal Planeta das Gêmeas são convidadas especiais do “Empreender” para sessão de fotos e autógrafos. Com quase três milhões de inscritos em seu canal no Youtube, as meninas que são um sucesso na rede acabaram de inaugurar no Rio de Janeiro, uma loja de moda infantil com sua própria marca. Os participantes do evento, em 16/06/17, no Parque de Eventos do La Torre Resort de Porto Seguro, poderão interagir com elas, a partir das 19h30. Através de vídeos em seu canal, as gêmeas falam de uma forma espontânea e criativa sobre sua rotina, dicas de moda e viagens.

Empreendedorismo, inovações, histórias inspiradoras, riscos e direções para transformar ideias em iniciativas vão estar no “Empreender”, um evento de Luigi Rotunno, com realização da YaaYoo Fusion Thinking. “Nosso objetivo é aumentar as iniciativas que podem movimentar a cidade, para estimular o pensamento crítico e aumentar a vontade de fazer das pessoas”, frisa Rotunno. O encontro traz o palestrante Erik Penna, reconhecido internacionalmente por sua palestra “Atendimento Mágico”, atualmente é consultor corporativo no programa “É de casa” da Rede Globo.

Além desse especialista em vendas, haverá a presença de nove personalidades idealizadoras de projetos arrojados na região Sul da Bahia. O público, em sua maioria é de empreendedores da Costa do Descobrimento e estudantes universitários.

“Empreender” será composto por palestras, painéis de debates e vários cases de sucesso, entre eles o da COOEDUC – Cooperativa Educacional de Eunápolis, representada pelo diretor Adilson Souza, ganhadora do MPE Brasil 2016 – Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas; O Projeto Meia Maratona do Descobrimento, liderado por Vidal Bahia e Murilo Coelho; Jogos Pataxó, coordenado por Karkaju Pataxó e Juari Pataxó; O projeto Ser Miss com a idealizadora do concurso Miss Porto Seguro, Veronika Bullara, e a vencedora de 2016 Nayara Marques.

Apresentando uma nova versão de sua palestra “7 Passos para o Xeque-Mate”, Luigi Rotunno, diretor geral do Resort La Torre, CEO da YaaYoo, Presidente da ABR e idealizador deste evento vai compartilhar seus 20 anos de experiência em empreendedorismo e liderança. Já o empresário Gilberto Pitta traz a franquia Esfiha & Cia e a trajetória do projeto familiar que se tornou referência na região e está expandindo os negócios em grande escala.

A entrada é franca.

Fonte: Mídia Mutá