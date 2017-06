La Torre Resort sedia Premiação Vendedor Destaque da Azul Viagens

Publicado em Sexta, 09 Junho 2017 08:11



Com a presença dos 25 maiores vendedores de pacotes de viagens para Porto Seguro, em 06/06/17, foi celebrada uma parceria sólida entre La Torre Resort e Azul Viagens, com a premiação de um carro zero quilômetro e quatro smartphones. A campanha de vendas, que contou com o patrocínio do La Torre Resort, foi realizada 01/11/16 e 30/04/17.

Marcelo Bento, diretor de alianças da Azul Viagens e Azul Linhas Aéreas, e Humberto Capelin, diretor de produtos e comercial do Extremo Sul da Bahia, estiveram presentes no jantar realizado pelo La Torre, após o welcome drink concedido no clube de praia do Resort. A agente de viagens Ana Bolque, da agência Fronteira Ásia de Presidente Prudente(SP) foi a ganhadora do carro. Os agentes do 2º ao 5º lugar ganharam smartphones. Paulo Leotério (Pita), responsável pelas regiões de Bauru e Presidente Prudente também prestigiou o evento e acompanhou o famtour.

A premiação foi composta por uma série de atividades que incluiu passeios no destino e algumas festividades, a premiação ocorreu em 05/06/17 cabana de praia Toa Toa. Os diretores geral e comercial do La Torre Resort, Luigi Rotunno e Renata Righi, respectivamente, prestigiaram o evento e parabenizaram os premiados.

“Acreditamos que a parceria é a chave do negócio. Para o La Torre é sempre uma grande satisfação participar de campanhas como essa, pois além de concretizar ações com o nosso parceiro Azul Viagens, temos a chance de fomentar vendas para o destino e nos aproximar dos agentes, criando novas possibilidades e atingindo mais objetivos.” Comentou Juliany Estevam, gerente de vendas do Resort La Torre que recebeu os convidados para o jantar à la carte no complexo.

Visual Turismo leva agentes de viagens ao La Torre Resort



Vinte agentes de viagem de Belo Horizonte vieram a Porto Seguro para conhecer o La Torre Resort, liderados pelo executivo de Contas Luiz Claudio Barros. Eles foram trazidos pela Visual Turismo e ficaram hospedados dois dias no resort baiano. O grupo foi recebido pela gerente de Vendas do La Torre Resort, Juliany Estevam, pela supervisora de Reservas Trade, Samili Carvalho, pela agente de reservas Deiriane Rodrigues e pela auxiliar de Reservas Evelly Santanna. Os agentes da Visual desfrutaram de um delicioso jantar no restaurante Á La Carte e experimentaram o novo cardápio.

Fonte: Mídia Mutá