Porto Seguro Eco Bahia promove reestruturação na equipe

Com uma reestruturação na equipe em setores estratégicos, o Porto Seguro Eco Bahia Hotel, ex-Vela Branca, na Cidade Histórica de Porto Seguro, aprimora ainda mais a qualidade dos serviços, com novidades especialmente no setor de Alimentos e Bebidas. A partir do mês de julho, o aconchegante restaurante do hotel, com suas varandas panorâmicas e uma das mais deslumbrantes vistas da cidade, irá abrir suas portas para o público externo, com um cardápio a la carte bastante diferenciado.

Noites temáticas também serão um atrativo à parte para visitantes e hóspedes, que poderão escolher a opção que mais lhe agrada no sistema de meia pensão flexível. Ou seja, além do delicioso café da manhã, já incluído na diária, o cliente terá também a possibilidade de aproveitar a comodidade de saborear as delícias do cardápio gourmet também no almoço e jantar.

Localização privilegiada

O incremento do setor chega junto com a reestruturação da equipe, com Alessandra Quaresma, na gerência comercial; Alexandre Assad, gerente de A&B; Solange Góes, gerente operacional e Hélio de Paula no comando de toda a equipe. “Além dessa vista maravilhosa das praias e da cidade, o Porto Seguro Eco Bahia continua investindo na qualidade do atendimento e na excelência dos serviços, para receber bem tanto as famílias quanto os clientes do mercado de eventos, corporativos ou sociais”, salienta Alessandra Quaresma.

Ela destaca as condições ideais do empreendimento para a realização de festas e casamentos, através da combinação de um cenário paradisíaco, com toda a estrutura de conforto na hospedagem, especialização no setor de alimentos e bebidas e qualidade dos serviços. “Temos ainda uma localização privilegiada, próximos às praias, aeroporto, centro da cidade e junto aos principais monumentos do período colonial. Enfim uma estrutura perfeita para a realização de sonhos”, resume a gerente.

