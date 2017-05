Gusttavo Lima é principal atração no Porto Folia

Publicado em Terça, 16 Maio 2017 13:30

De 15/06/17 a 17/06/17 a Arena Axé Moi vai receber o Porto Folia, que terá abertura comandada por Gusttavo Lima. O evento acontece junto com a oitava edição do Porto Saúde, a conferência dos estudantes de saúde, que une conhecimento e diversão. Durante o dia, a programação é composta por palestras e à noite tem uma programação festiva para promover a integração entre os conferencistas e o turismo local. O Porto Folia é promovido pela VEM! e o Axé Moi e os ingressos já estão à venda.

Confira a programação:

15/06 – Abertura do Porto Folia 2017 com a festa Se Segura Moço, comandada por Gusttavo Lima e Comichão; 16/06 – Festa Candy Party e Dj Jon Jon, Dj Flyp e Thiago Teté; 17/06 – Micareta com abada e presença de Tomate, Léo Santana e Virou Bahia. Toda a programação noturna será realizada na Arena Axé Moi. Mais informações pelo telefone (73) 3288-8921.

Fonte: Ascom