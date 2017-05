Super Praia lota hotéis e movimenta comércio de Arraial d´Ajuda

Publicado em Quinta, 04 Maio 2017 12:17

A alegria dominou os quatro cantos de Arraial d´Ajuda, com a presença de cerca de 5 mil estudantes de Medicina, Direito e Odontologia e outras faculdades de todo o país, que participaram do Super Praia, de 28/04 a 1º/05, no Uíki, praia do Parracho. De acordo com Pedro Abreu, um dos diretores do empreendimento, os universitários ocuparam mais de 100 pousadas e movimentaram restaurantes e o comércio em geral, gerando uma receita de mais de R$ 10 milhões para a economia local.

Foram quatro inesquecíveis dias de evento à beira mar, onde foi montada uma super estrutura, com quadras de esportes nas areias – que abrigaram games eletrizantes e animadas competições esportivas - além de multipalcos, por onde passaram excelentes bandas e DJs. Foram inúmeras atrações e muita gente bonita reunida em torno de uma grande festa da paz. “Foi tudo perfeito. É a quarta vez que eu venho. Adoro o astral da galera, que vem para curtir na paz, sem rixas nem onda errada. Agora já estou pensando na próxima”, diz o estudante de Medicina de Cuiabá (MT).

O turismo agradece

O sucesso do evento é comemorado também pelos segmentos turísticos, que comemoram os altos índices de ocupação, numa época considerada de baixa temporada. “Para nós que convivemos com essa questão da sazonalidade, esse tipo de evento é muito bem vindo, porque movimenta a cidade completamente e aquece a economia. É muito interessante para todo mundo”, resume Bruna Dantas, da Pousada Benvirá. Segundo ela, a pousada foi inteiramente ocupada por estudantes de Medicina de Teresópolis (RJ). “Todos super tranqüilos e muito bem educados”, salienta.

“Procuramos fazer a nossa parte, cuidando de cada detalhe, com a energia positiva de todos, muita segurança e respeito pelas pessoas desse lugar que tão bem nos recebeu desde a primeira vez. Estamos muito felizes de ter conseguido trazer esse grande evento para o Arraial d´Ajuda mais uma vez”, afirma Pedro Abreu, agradecendo a todos os estudantes, parceiros, fornecedores, artistas e especialmente ao povo do Arraial. “A todos o nosso muito obrigado. Afinal são 14 anos de história, sempre trabalhando para a felicidade das pessoas. Esperamos ter contribuído, mais uma vez para valorizar o turismo e fortalecer e a marca Arraial d´Ajuda no mercado nacional”.

