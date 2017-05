Elba Ramalho e Simone & Simaria no São João Elétrico

Publicado em Terça, 02 Maio 2017 19:27



A Prefeitura de Porto Seguro autorizou a contratação de algumas atrações que vão tocar no São João Elétrico, entre elas, a cantora Elba Ramalho, com o contrato de R$ 180 mil, pela empresa Baioque Produções Artísticas Ltda. Outra atração é a dupla sertaneja Simone & Simária, cujo valor de contratação é de R$ 250 mil, pela empresa S.S. Gravações e Edições Musicais Ltda. Das atrações regionais, está contratada a Banda Lordão, no valor de R$ 29.700 reais, em nome de C. de Figueiredo Leite - Koco ME.

Foto: Paraíba Criativa