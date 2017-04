Esportes e música reúnem 5 mil universitários no Arraial

Publicado em Sexta, 28 Abril 2017 23:56

De 28 de abril a 1º de maio, universitários de várias partes do país estarão em Porto Seguro, no distrito de Arraial d’Ajuda, para o Super Praia. Estima-se que 5 mil acadêmicos aterrissem na Terra Mãe do Brasil para participar de eventos esportivos, além de desfrutar de uma vasta programação de shows à beira-mar.

O Uíki Parracho, tradicional casa de eventos na Praia do Parracho, em Arraial d’Ajuda, será o palco para as competições esportivas e para os shows. O evento, que teve início em 2004, em Porto Seguro, passou por várias cidades do Brasil e esse ano retorna para movimentar uma das praias mais charmosas do Sul da Bahia.

Wilker Borges, de Santa Maria (RS), estudante de Medicina da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), está ansioso para o início do Super Praia. “É a minha primeira vez em Porto Seguro. Sempre ouvi falar muito bem da cidade e espero que o período aqui supere minhas expectativas. Quero conhecer os atrativos de Arraial e aproveitar o Super Praia com meus amigos”, contou.

Pedro Abreu, sócio-proprietário do Uíki Parracho, falou da expectativa para o evento. “Nossa equipe está preparada para promover uma festa melhor ainda este ano. Com a certeza de que esses futuros médicos, advogados, odontólogos e demais profissionais terão motivos de sobra para voltar com suas famílias ao Arraial d’Ajuda, que tão bem sabe receber seus visitantes”, afirmou.

Segundo ele, o Super Praia movimenta este ano 109 hotéis e pousadas (em 25 mil leitos durante a semana do evento), além de restaurantes, lojas e todo o comércio local, injetando cerca de R$ 11.000.000 na economia local.

Para mais informações do Super Praia, acesse o site: www.circuitosuperpraia.com.br. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Porto Seguro.

Com informações da Secretaria de Turismo de Porto Seguro