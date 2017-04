Super Praia reúne mais de 5 mil universitários em Arraial d´Ajuda

Publicado em Segunda, 10 Abril 2017 18:43

Maior evento universitário de praia do Brasil está de volta, com música e esportes

Estudantes universitários de todo o Brasil voltam a se encontrar e a se “enfrentar” nas areias da paradisíaca estrutura do Uíki, na praia do Parracho, em Arraial d´Ajuda, de 27 de Abril a 2 de Maio, quando será realizado o Super Praia, o maior encontro universitário de praia do Brasil. São mais de 5 mil estudantes de faculdades de todo o país que se reúnem anualmente na praia, desde 2004, para participar de animadas competições esportivas e curtir shows incríveis. Depois de passar por Florianópolis (SC), Búzios (RJ), Praia do Rosa (SC) e Resort Ilha Formosa (ES), em 2017 o evento volta para sua casa, onde tudo começou, em Arraial D’Ajuda (BA).

O Super Praia é conhecido também por suas divertidas competições esportivas, promovendo a cultura interativa, a confraternização saudável e o espírito esportivo entre os estudantes. Além da vibração das torcidas, as equipes vencedoras ganham como prêmio troféus e medalhas nas seguintes modalidades: vôlei de praia (feminino e masculino), futebol de praia (masculino), corrida rústica (feminino e masculino), stand up puddle (feminino e masculino), caiaque (feminino e masculino), disputa de pênaltis (feminino) e futevôlei (masculino). E as três equipes que mais somarem pontos levam prêmios em dinheiro.

Festas inesquecíveis

São também dias e noites de festas inesquecíveis com diferentes temáticas e atrações. Festa do Branco; Sunset Party, com quatro dias de música ao pôr do sol, após os jogos; Festa a Fantasia e o After Party, um evento que rola depois dos shows e só termina com o raiar do sol. O dia 27 é reservado aos “Melhores do Praia”, uma comemoração feita exclusivamente para homenagear o “Boss” que trabalhou e divulgou por seis meses o evento em sua faculdade.

As atrações confirmadas são Mc Marcinho para abrir o evento dia 28/04; Dennis DJ, com seu show Intense, dia 29/04; Oriente e Tuca Fernandes, dia 30/04 e É o Tchan, na festa a fantasia, dia 01/05, além de outras atrações que completam a grade de shows.

