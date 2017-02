Governo do Estado apresenta calendário de ações para o trade turístico em Porto Seguro

Publicado em Sexta, 10 Fevereiro 2017 18:02

Na presença do Secretário de Turismo do Estado, José Alves, foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 08, para diversos representantes do trade turístico local o calendário de ações do governo do ano de 2017. Somadas as participações nacionais e internacionais, serão mais de 60 ações para esse ano. O evento, realizado de forma cooperada entre Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, SETUR-BA e Porto Seguro Convention & Visitor’s Bureau, no Centro de Convenções do Porto Seguro Eco Resort, contou com a presença do vice-prefeito, Humberto Nascimento, do Secretário de Cultura e Turismo, Richard Alves, e autoridades locais.



Na oportunidade, Cristina Mendonça, coordenadora de Relações Internacionais da SETUR-BA, apresentou um cronograma com 28 ações promocionais pelo mundo, sendo 15 na Europa, 09 na América do Sul e 03 no Brasil. Segundo Cristina, essas ações são trabalhadas de forma bem específica junto aos mercados emissores internacionais. “Nós trabalhamos o incremento dos voos e a manutenção dessa malha aérea, e, o principal, que é o desejo do consumidor, seja ele de qual país for, de vir e conhecer a Bahia”.

Na sequência, Marcos Almeida, coordenador de Relações Nacionais, apresentou o calendário de eventos em que a SETUR-BA estará presente em 2017. No total serão 32 ações promocionais espalhados pelas várias regiões do Brasil. “Tenho quase 40 anos de turismo e Porto Seguro sempre exerceu papel fundamental nas ações da Bahia junto ao mercado nacional. Portanto, estamos trabalhando para cada vez mais levar o nome da Bahia para todos os cantos do País”.



Richard Alves enalteceu a posição que Porto Seguro ocupa no cenário nacional após os recentes trabalhos realizados no município, mas fez uma ressalva de que o trabalho não pode parar. “Hoje temos o turismo muito mais desenvolvido em Porto Seguro do que era anos atrás. Quando a gente compara com outros destinos brasileiros, a nossa situação é até privilegiada. Não significa que devemos tapar o sol com a peneira. Devemos encarar nossos desafios diários e melhorar cada vez mais a experiência do turista em nosso destino”, disse.

O vice-prefeito Humberto Nascimento destacou a importância do evento para o trade de Porto Seguro e a presença do secretário José Alves. “Temos que agradecer à presença do secretário José Alves aqui. Há tempos que clamamos pela vinda cada vez maior do secretário a Porto Seguro e essa é uma demonstração de respeito do governador Rui Costa junto à nossa cidade, demonstra também o respeito que a prefeita Cláudia tem junto ao governo do Estado para que possamos fortalecer ainda mais todas as áreas”.

Por fim, o secretário José Alves, apontou os motivos pelo qual Porto Seguro tem papel chave nas ações de mercado da Bahia. “Porto Seguro atualmente tem três secretários de Turismo à frente dos trabalhos. A SECTUR é tem uma equipe fantástica e a prefeita Cláudia me garantiu que os trabalhos continuarão a ser feitos. Isso é importante para que Porto Seguro continue trabalhando para crescer cada vez mais”, concluiu.

No final do evento, os convidados foram saudados com uma apresentação cultural do bloco Suvaco do Cabral, de Porto Seguro, que fizeram um show à parte nas dependências do hotel com bateria completa, passistas e porta-bandeira.

Secretaria de Cultura e Turismo - Ascom – Prefeitura de Porto Seguro