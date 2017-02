Uso da tirolesa no Porto Seguro Praia Resort é recorde no país

Publicado em Terça, 07 Fevereiro 2017 18:38

A tirolesa do parque de aventuras do Porto Seguro Praia Resort está entre as três mais utilizadas do país. Os números comprovam o desempenho extraordinário da atividade esportiva mais procurada pelos hóspedes do resort, que em 2016 registrou cerca de 35 mil passantes, entre adultos e crianças, com uma média de 72 pessoas por dia. Quem informa é o coordenador do Parque de Aventuras, Brauner S. Rigo. “Uma das explicações para tanta procura, é porque oferecemos um serviço altamente qualificado, seguro e que passa por atualização e manutenção constante”, argumenta.

A tirolesa é um brinquedo gigante, formado por um cabo de açoaéreo ancorado entre dois pontos, com 115 metros de comprimento, pelo qual o praticante se desloca através de roldanas, proporcionando a sensação de sobrevoar o terreno, sem exigir esforço físico. No caso do Porto Seguro Praia, onde 65% dos usuários são adultos,a pessoa tem a vista completa dos 65 mil metros de área do resort, com seus coqueirais, matas e árvores frutíferas, além das falésias e o mar que se descortina logo em frente.

Segurança nota 10

“Nossa tirolesa comporta crianças de 7 a 700 anos. É uma oportunidade que o adulto tem de virar criança, perfeita para o aventureiro de primeira viagem”, brinca o coordenador, que assume o ar de seriedade quando o assunto é segurança. Segundo ele, o Parque de Aventuras do resort está em conformidade com as mais rígidas normas de segurança da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), onde os condutores de aventuras passam por permanentes cursos de formação, atualização e re ciclagem oferecendo aos hóspedes todas as orientações e equipamentos necessários.

Funcionando há cerca de três anos, o Parque de Aventuras - que oferece ainda atividades como arvorismo, slackline, rapel e parede de escalda - nunca registrou qualquer acidente. De acordo com Brauner, o treinamento oferecido aos profissionais chega a exceder as exigências das normas reguladoras. “Nossa equipe, treinada e qualificada em técnicas verticais, é a melhor do Brasil”, assegura. O Parque de Aventuras do Porto Seguro Praia Resort funciona de terça a domingo, das 9h30 às 16h30. Todas as segundas o parque fica fechado para cursos e manutenção preventiva.

Hilda Rodrigues

Assessoria de Imprensa

Porto Seguro Praia Resort

Fotos: Clio Luconi e Flash Photos