La Torre Resort ganha Prêmio Travellers’ Choice 2017

Publicado em Sábado, 28 Janeiro 2017 14:39

O La Torre Resort de Porto Seguro ganhou o Prêmio Travellers’ Choice 2017 do TripAdvisor, classificando-se entre os dez primeiros dos 25 selecionados na categoria Família no Brasil (e 3º entre os All Inclusive da mesma categoria). O prêmio Travellers’ Choice é o maior reconhecimento concedido pelo TripAdvisor, um dos principais sites de viajantes do mundo e já foi conquistado por cinco anos consecutivos pelo Resort baiano.

Segundo o TripAdvisor esse prêmio é “o melhor dos melhores”, certificando o estabelecimento com alto nível de satisfação dos hóspedes, qualidade da estrutura, atrações de destaque e excelência nos serviços oferecidos, de acordo com as avaliações e opiniões de milhares de viajantes, classificando o La Torre Resort como integrante do seleto grupo de “1% dos melhores hotéis”, como informado pelo próprio TripAdvisor. "Estamos orgulhosos de continuar nosso caminho ouvindo nossos hóspedes e trazendo para eles a experiência da viagem que desejam, vivendo sempre uma eterna mudança!" destacou o diretor geral do La Torre Resort, Luigi Rotunno.

É o 7º ano consecutivo que o La Torre Resort é premiado por excelência pelo TripAdvisor, já ultrapassou a classificação de Hall da Fama e continua inovando para manter-se entre os principais destinos de férias para famílias no Brasil e na América Latina.

Fonte: Mídia Mutá