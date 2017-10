YOU LIFE 2.0 traz novas histórias inspiradoras para o público

Publicado em Sexta, 27 Outubro 2017 12:59

Continua a série de eventos realizados pela agência de marketing digital de destinos YaaYoo comandada por Luigi Rotunno, que agora traz para comunidade da Costa do Descobrimento a segunda edição do YOULIFE “A experiência faz a diferença”. O encontro tem como objetivo inspirar as pessoas através de histórias de sucesso na vida pessoal ou profissional. O evento, que foi um marco de início do projeto de encontros gratuitos para comunidade, vem trazendo diversas histórias de superação em áreas distintas como esporte, empreendedorismo, saúde, educação e inovação. O YOULIFE 2.0 será no dia 11/11/17, às 18h00 no Centro de Cultura de Porto Seguro.

Até o momento estão confirmados 7 palestrantes para o YOULIFE 2.0, dentre eles a embaixadora da ONU dos Apátridas, Maha Mamo, uma libanesa que luta pelos apátridas no mundo, que hoje passam de 12 milhões de pessoas. Desde pequena escrevia cartas para embaixadas do mundo inteiro na esperança de que algum país concedesse a nacionalidade dela. Em 2014 veio à resposta. O Brasil foi o único país que a aceitou na condição de refugiada. Hoje Maha possui documentos brasileiros e aguarda que a nova lei de migração no Brasil entre em vigor para regularizar a sua situação. A embaixadora da ONU aceitou o convite para participar do YOULIFE 2.0 para compartilhar um pouco da sua história para o público do evento.

“O YOU LIFE é um evento aberto que torna possível a troca de experiências de vida entre o público e os palestrantes”, explicou o organizador e palestrante, Luigi Rotunno, “o sucesso da primeira edição e a demanda para participar nos fizeram repetir o encontro”. Outros palestrantes da região como professor Help, Maria da Conceição (enfermeira deficiente visual), a atleta campeã brasileira de MTB Virgínia Setúbal, o consultor de tecnologia e inovação Robsom Ramos, o atleta de karatê e empresário do setor esportivo Carlos Vieira estarão presentes no palco do YOULIFE.

Esse ano a organização inovou convidando as pessoas a inscreverem sua história e participar do evento. “Já pensou em compartilhar sua história no YOULIFE?” Essa é a frase que convoca todos que possuem histórias de superação a participar do evento juntamente com os outros palestrantes. Para participar, é só enviar um e-mail para O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. com telefone de contato. Todas as histórias serão analisadas e podem ser escolhidas para entrar na grade de palestras.

As inscrições para participar do YOU LIFE são gratuitas e feitas no site https://yaayoo.com.br/youlife-2/. Ao final do evento será oferecido um coquetel onde os inscritos poderão interagir com os palestrantes.

Fonte: Mídia Mutá