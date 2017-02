Dicas essenciais para iniciantes sobre hospedagem web

Publicado em Segunda, 30 Janeiro 2017 21:02

#1: O que é hospedagem web?

Web hosting é um lugar onde as pessoas armazenam seus sites. Pense nisso como uma casa onde você armazena todas suas coisas; Mas em vez de armazenar suas roupas e móveis, você armazenar arquivos de computador (HTML, documentos, imagens, vídeos, etc) em um host. Mais frequentemente, o termo "web hosting" refere-se à empresa que aluga seu computador/servidor para armazenar seu site (daí a palavra, host) e fornece conectividade com a Internet para que outros computadores possam acessar os arquivos em seu site.

Web Hosting e Data Center: São a mesma coisa?

Normalmente, quando falamos de "hospedagem na web", esse termo refere-se ao servidor que hospeda seu site ou a empresa de hospedagem que aluga esse espaço de servidor para você; Quando falamos de data center, queremos dizer o local físico que é usado para abrigar os servidores. Um data center pode ser uma sala, uma casa ou um prédio muito grande equipado com fontes de alimentação redundantes ou de reserva, conexões de dados redundantes, controles ambientais (por exemplo, ar condicionado, supressão de incêndio) e dispositivos de segurança.

#2: Tipos de Web Hosting

Geralmente, existem quatro tipos diferentes de hospedagem na web: compartilhado, Servidor Privado Virtual (VPS), Dedicado e Cloud Hosting. Embora todos os tipos de servidores de hospedagem atuem como um centro de armazenamento para seu site, eles diferem na quantidade de capacidade de armazenamento, controle, requisitos técnicos, velocidade do servidor e confiabilidade. Vamos ver as principais diferenças entre um compartilhado, VPS, dedicado e cloud hosting.

Hospedagem compartilhada



O que é uma hospedagem compartilhada?

Em uma hospedagem compartilhada, um site da web é colocado no mesmo servidor que muitos outros sites, que vão de algumas centenas ou até milhares. Normalmente, todos os domínios podem compartilhar um pool comum de recursos do servidor, como a RAM e a CPU. Como o custo é extremamente baixo, a maioria dos sites com níveis de tráfego moderados executando software padrão são hospedados neste tipo de servidor. Hospedagem compartilhada também é amplamente aceita como a opção de hospedagem de nível de entrada, pois requer conhecimento técnico mínimo.

Servidor Privado Virtual (VPS)



O que é uma hospedagem VPS?

Um servidor virtual privado de hospedagem divide um servidor em servidores virtuais, onde cada site é como hospedado em seu próprio servidor dedicado, mas eles estão realmente compartilhando um servidor com alguns outros usuários diferentes. Os usuários podem ter acesso para seu próprio espaço virtual e melhor ambiente de hospedagem segura com este tipo de hospedagem. Sites que precisam de maior controle no nível do servidor, mas não querem investir em um servidor dedicado.

Hospedagem Dedicada



O que é uma hospedagem dedicada?

Um servidor dedicado oferece o controle máximo sobre o servidor web em que seu site está armazenado - Você aluga exclusivamente um servidor inteiro. Seu site é o único site armazenado no servidor.



Há alguma empresas que oferecem este tipo de serviço, como por exemplo a 1&1. Este tipo de serviço é o mais caro entre todas as categorias e também é o mais completo.

Hospedagem em Cloud





O que é hospedagem em cloud?

Cloud hosting oferece capacidade ilimitada para lidar com alto tráfego ou picos de tráfego. Veja como funciona: Uma equipe de servidores (chamado de nuvem) trabalha em conjunto para hospedar um grupo de sites. Isso permite que vários computadores trabalhem juntos para lidar com altos níveis de tráfego ou picos para qualquer site específico.