Prefeitura tem 20 mil doses de vacina contra febre amarela, afirma secretária

A secretaria municipal de Saúde de Porto Seguro divulgou nota assegurando que a cidade não está incluída nas áreas de risco de contaminação pela febre amarela. “Estamos todos em alerta diante da ocorrência de alguns casos de contaminação no país, mas a doença, que é de origem silvestre, não atinge nossa região”, afirma a secretária de Saúde, Edna Alves. De acordo com Edna, “a Secretaria possui mais de 20 mil doses da vacina à disposição da população em todas as unidades de saúde”.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Larissa Altoé, informou que a Bahia registrou apenas um caso suspeito da doença, em um município do sertão. Assim mesmo, segundo ela, a Secretaria de Saúde está atenta, orientando as pessoas a manterem atualizado o seu calendário de vacinação. “A primeira dose da vacina é ministrada aos noves meses de idade e o reforço aos quatro anos. Quem não tiver recebido as doses, ou os turistas que irão viajar para áreas de risco, devem procurar as unidades de saúde do município, munidos do cartão de vacinação.

Orientações sobre a vacinação:

Todas as pessoas com mais de cinco anos que já receberam duas doses não precisam se vacinar; quem recebeu uma única dose deve tomar o reforço, mesmo que seja adulto; quem nunca foi vacinado, deve tomar a primeira dose e o reforço, 10 dias depois, sendo que a vacina é contraindicada para gestantes e lactantes; os idosos devem se submeter a avaliação médica antes de se vacinar. Para as viagens internacionais, a recomendação é seguir as orientações do Regulamento Sanitário Internacional. Para as áreas no Brasil onde é recomendada a vacinação, a primeira dose deve ser tomada pelo menos 10 dias antes da viagem.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura de Porto Seguro