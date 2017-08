McDia Feliz será em 26/08. O evento é a maior campanha pela cura do câncer infanto-juvenil

Publicado em Quarta, 23 Agosto 2017 08:57





O Grupo de Apoio a Criança com Câncer Sul Bahia (GACC) e a rede de fast food McDonald’s promovem em 26/08/17 o McDia Feliz, a maior campanha pela cura do câncer infanto-juvenil. A campanha, lançada em 15/07/17 no sul da Bahia, tem a participação de instituições, funcionários, franqueados e fornecedores do sistema McDonald’s e a mobilização de milhares de voluntários que abraçam a causa em prol do tratamento de adolescentes e crianças com câncer.

Com objetivo de arrecadação, o evento contribui para o aumento dos índices de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Neste dia, toda a arrecadação obtida com a venda do Big Mac, isoladamente ou na McOferta 01 (exceto impostos), nos restaurantes McDonald´s da região Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia, será destinada ao GACC Sul Bahia para a aquisição de cateter central de inserção periférica (PICC) para as crianças e adolescentes e um aparelho de raio X portátil.

GACC Sul Bahia

O GACC que é uma instituição sem fins lucrativos que recebe doações que vão desde a ajuda financeira até o empréstimo do tempo dos voluntários. A instituição atende crianças e adolescentes das regiões Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia. Possui uma estrutura formada pela Casa de Apoio que abrigada pacientes e familiares, proporcionando atendimento assistencial e psicológico. O GACC oferece ainda transporte, medicamentos e cestas básicas para famílias que estão em intervalo de tratamento, bem como apoio logístico para execução de exames e internamentos e encaminhamento para exames em grandes centros do Brasil. Tudo isso com o apoio da comunidade e dos parceiros.