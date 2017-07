Crianças atingidas por fio de alta tensão serão transferidas para Salvador

Publicado em Quinta, 06 Julho 2017 17:55



Três das quatro crianças que foram atingidas por um fio de alta tensão em frente ao Colégio Municipal ACM, em Barrolândia, distrito de Belmonte, serão transferidas para Salvador, em 06/07/17. De acordo com as informações mais recentes, a equipe médica que acompanha as crianças afirmou que a medida é para que elas tenham um tratamento prestado com mais recursos, já que, embora as vítimas estejam estáveis, os ferimentos envolvem queimaduras de terceiro grau e possíveis danos aos órgãos internos, devido à descarga elétrica.

As crianças foram atingidas pelo fio de alta tensão em 05/17/17, no momento em que funcionários da empresa de energia elétrica, a Coelba, estavam fazendo manutenção na rede. O acidente causou tumulto no local, falta de energia e de rede telefônica. Após o acidente, uma das crianças foi atendida no posto de saúde, com ferimentos leves. As outras três foram internadas na UTI do Hospital Regional de Eunápolis, por terem se ferido mais gravemente. As crianças têm entre 11 e 13.

A Coelba disse lamentar o acidente e afirmou que está prestando atendimento às vítimas. As famílias estudam a entrar na justiça contra a empresa.

Foto: Mais BN