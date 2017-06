Realizado mutirão de Cirurgias eletivas Porto Seguro

Publicado em Sexta, 02 Junho 2017 14:35



Uma ação conjunta entre o governo do Estado e a prefeitura de Porto Seguro promoveu o atendimento a cerca de 684 pacientes porto-segurenses que aguardavam para realização de cirurgias eletivas (não urgentes). Foram feitos procedimentos cirúrgicos de hérnia, vesícula e histerectomia, no Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães.

A possibilidade de realizar as cirurgias eletivas favorece a redução da fila de espera, contribuindo para o maior alcance de pacientes, em importantes especialidades médicas e, normalmente, em grandes demandas. Para o fechamento da etapa do mutirão em Porto Seguro estão previstas 900 cirurgias eletivas.