Veracel: boas práticas melhoram índices de segurança do trabalho

Publicado em Quinta, 18 Maio 2017 13:07

A cada dois meses, a Veracel Celulose reúne as empresas de contrato permanente para apresentar os avanços dos indicadores de Segurança do Trabalho, compartilhar e reconhecer exemplos de boas práticas. Os indicadores de segurança acumulados até o mês de abril evidenciam uma baixa na taxa de frequência e de gravidade, assim como dos acidentes com e sem afastamento. “Se a base da pirâmide de segurança é fortalecida, temos menos acidentes e melhores índices mês a mês”, destacou o diretor Industrial da Veracel, Ari Medeiros, durante a abertura do encontro.

Os bons resultados já alcançados demonstram a evolução gradual e consistente das empresas em direção à meta de zero acidente definida para 2018. A melhoria do desempenho de cada uma delas é acompanhada mensalmente por meio auditorias e inspeções. Também é verificado o cumprimento dos planos de ação anuais que colaboram com a meta de acidente zero. “67% das empresas já estão há mais de 1.000 dias sem acidentes com afastamento. Isso é gestão feita no dia a dia”, reforçou Medeiros. Além de garantir ambientes cada vez mais seguros para se trabalhar, os resultados de segurança são requisitos avaliados para renovação de contratos das empresas com a Veracel.

Com a melhoria dos indicadores, a programação do encontro teve como principal destaque os momentos de reconhecimento das boas práticas e das ações desenvolvidas pelas empresas. Três empresas compartilharam suas experiências como forma de reconhecer e valorizar o comportamento seguro das equipes. Essas empresas foram vencedoras da edição de 2016 do Viva+, programa motivacional de Segurança da Veracel, criado em 2013. “Nos últimos anos, temos trabalhado com uma taxa de zero acidente com e sem afastamento. Essa é uma grande conquista de toda a equipe”, comentou Emerson Alves, gerente da empresa Expresso Nepomuceno, responsável pelo transporte de madeira dos plantios de eucalipto até a fábrica. As empresas Vida e Mesal Eunaman também compartilharam suas experiências, destacando o que têm desenvolvido para tornar a segurança um valor em suas atividades.

Programa Motivacional de Segurança

O programa Viva+ foi criado para reconhecer o comportamento e as práticas seguras no ambiente de trabalho. Seu objetivo é estimular e valorizar os esforços dos colaboradores para alcançar resultados positivos em Segurança, dando ênfase à prática e ao uso de ferramentas proativas estabelecidas pela Veracel visando o acidente zero. O programa é direcionado para todos os colaboradores (cerca de 3.400 atualmente) e há uma premiação ao final de acordo com o cumprimento dos critérios do regulamento. “É importante motivar o comportamento seguro e a disciplina em relação à segurança. Com essas ações somadas a outras práticas, conseguimos nos prevenir contra os acidentes”, destacou Sérgio Monteiro, coordenador de Segurança do Trabalho da Veracel.

Fonte: Ascom