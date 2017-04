Gripe: Campanha começa em 17 de abril

Publicado em Terça, 18 Abril 2017 21:56

Começa em 17/04/17 a campanha de vacinação contra a gripe influenza, em Porto Seguro. Até 26/05/17, 39 Equipes de Saúde da Família estarão vacinando crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, mães no período de 45 dias após o parto, idosos a partir de 60 anos, população indígena, portadores de doenças crônicas e professores da rede pública e privada. A vacina evita três tipos de vírus (H1N1), (H3N2) e a B”.

O Dia D de mobilização será em 13/05, sábado, e todas as unidades de saúde estarão abertas para a vacinação. Nesta, que é 19ª campanha contra a gripe no município, espera-se que sejam vacinadas cerca de 23 mil pessoas, o que equivale a 90% do público-alvo. A imunização propicia defesa contra a gripe e reduz agravos pulmonares e respiratórios.

Fonte: Ascom Prefeitura de Porto Seguro