Cirurgias eletivas em PS: pré-consultas começam em 21 de abril

Quem está cadastrado para passar por cirurgia pode obter mais informações consultando a lista única, disponível no endereço: http://mutiraodecirurgias.saude.ba.gov.br/ . O paciente ou responsável também pode ir até a Secretaria Municipal de Saúde de seu município, para saber se o seu nome consta na lista para a realização do procedimento.

As cirurgias eletivas serão realizadas no Hospital Deputado Luiz Eduardo Magalhães, a partir de 23/04, contemplando os procedimentos cirúrgicos de hérnias (umbilical, inguinal, epigástrica), histerectomia (útero) e colecistectomia (vesícula).

Segundo a Secretaria de Saúde de Porto Seguro, o aumento da procura por cirurgias eletivas levou o município a incluir mais um dia de atendimento para realização de exames pré-operatórios de Raio-X, ultrassonografia e eletrocardiograma, e avaliação com cirurgião e anestesista. Desta forma, ficam definidos os dias 21, 22 e 23/04/17 para esse atendimento, tendo como público-alvo, pessoas de 14 a 65 anos de idade. Estão previstas 180 consultas diárias para pacientes residentes em Porto Seguro, Belmonte e Santa Cruz de Cabrália, nas unidades móveis instaladas na Passarela do Descobrimento.

