Continua vacinação contra a febre amarela em Porto Seguro

Publicado em Quinta, 13 Abril 2017 17:16

Mesmo sem registrar casos confirmados de febre amarela, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, Porto Seguro segue com vacinação como ação preventiva, com doses disponíveis em todas as unidades de saúde da família. De acordo com a superintendência de Vigilância em Saúde de Porto Seguro, o município vacinou 28.470 pessoas no período de 17/01/17 a 11/04/17. Segundo a secretária de Saúde, Edna Alves, o enfrentamento diário contra a febre amarela urbana faz parte da sequência de ações de bloqueio realizadas pela Vigilância em Saúde.

Nas áreas indígenas e zona rural, além da vacinação, atividades de informação, educação e comunicação em saúde visam orientar as pessoas que trabalham próximo à mata ou dentro da área, quanto ao uso de repelentes e cobertura do corpo com vestimentas compridas, além de serem orientados sobre a necessidade de atualizar o cartão de vacina.

Fonte: Ascom Prefeitura Porto Seguro