Sessão da Câmara tem ânimos exaltados

Publicado em Quinta, 09 Novembro 2017 18:59

O clima estava tenso na sessão da Câmara de Vereadores de Porto Seguro na manhã desta quinta-feira, 09/11/17. Com a casa cheia e uma vasta lista de requerimentos e indicações, as votações passaram despercebidas diante de tanto barulho.

Esta foi a primeira reunião após o afastamento da prefeita Cláudia Oliveira (PSC), a pedido do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), investigada pela Polícia Federal, juntamente com Robério Oliveira (esposo e prefeito de Eunápolis) e Agnelo Santos (irmão e prefeito de Santa Cruz Cabrália). Eles são acusados de fraudes em licitações e foram convocados para depor na Operação Fraternos, da PF.

Por diversos momentos, o presidente da Casa, o vereador Evaí Fonseca teve que parar a sessão para pedir a colaboração do público presente, já que havia manifestações contrárias e favoráveis ao governo.

Evaí comunicou ao público que um pedido de cassação feito pelo ex-prefeito Ubaldino Júnior, que também tem pendências na justiça, foi anulado, já que, ao protocolar o referido documento, o requerente não teria apresentado provas das acusações.

Funcionários da prefeitura compareceram à sessão e muitos deles se manifestaram. Todos os vereadores que usaram a tribuna no pequeno expediente enfatizaram que o processo corre em segredo de justiça e que não há culpados enquanto não houver provas.

Passou pela segunda votação e o público não viu

Em meio a tanto barulho causado pelos ânimos exaltados do público presente, a Câmara aprovou, em segunda votação, o Projeto de Lei 037/2017, que determina a presença de cobradores no sistema de transporte coletivo urbano (ônibus). O projeto segue para o executivo para se tornar lei. Atualmente, são comuns as reclamações de usuários de ônibus devido ao fato de que alguns motoristas são obrigados a desempenhar o papel de cobrador, o que torna a viagem mais demorada e perigosa, já que muitas vezes desenvolvem as funções de caixa com o ônibus em movimento.

O secretário da Câmara fez a leitura dos requerimentos e das indicações, que foram votados em blocos.