Cláudia e Robério se apresentam à PF um dia após deflagrada Operação Fraternos

Publicado em Quarta, 08 Novembro 2017 13:26

Casal de prefeitos se apresenta à PF um dia após operação em que foram afastados do cargo por suspeita de fraudar contratos.



Claudia Oliveira (PSD) e José Robério Batista de Oliveira (PSD), casal de prefeitos afastados de Porto Seguro e Eunápolis, se apresentaram nesta quarta-feira (08/11/17) na sede da Polícia Federal (PF) em Porto Seguro. Eles chegaram no local às 9h10, acompanhados de advogados.

Cláudia e José Robério foram alvos de uma operação da PF no dia07/11/17, que também afastou o prefeito de Santa Cruz Cabrália, Agnelo Santos (PSD), que se apresentou à PF no dia 07/11. Foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão e condução coercitiva – quando alguém é levado para depor.

As investigações apontam que, desde 2009, os três prefeitos usavam empresas de familiares para simular licitações e desviar dinheiro de contratos públicos. Claudia Oliveira é casada com José Robério e irmã de Agnelo Santos. Eles não foram encontrados pela polícia para a condução coercitiva.

Os três prefeitos foram afastados dos cargos por determinação da Justiça por tempo indeterminado. A PF chegou a pedir a prisão deles, mas o Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou. Os contratos fraudados, segundo a PF, somam R$ 200 milhões.

Segundo a investigação, o esquema funcionava da seguinte maneira:

As prefeituras abriam as licitações, e empresas ligadas à família simulavam uma competição entre elas. Foi identificada uma "ciranda da propina", com as empresas dos parentes se revezando na vitória das licitações para camuflar o esquema.

Após a contratação da empresa vencedora, parte do dinheiro repassado pela prefeitura era desviado usando "contas de passagem" em nome de terceiros para dificultar a identificação dos destinatários. Em regra, o dinheiro retornava para membros da organização criminosa.

A PF ainda não especificou se os prefeitos afastados estão entre os destinatários do dinheiro desviado, mas afirma que repasses foram feitos para empresa de um deles, que seria utilizada para lavar o dinheiro ilícito.

Em nota, o prefeito de Santa Cruz Cabrália, Agnelo Santos, disse que recebeu a decisão de afastamento com muita surpresa. "Tenho a consciência tranquila quanto às acusações que me estão sendo feitas e não vejo qualquer sentido na decisão proferida, que me afasta do mandato de prefeito, para o qual fui eleito democraticamente pelo voto popular, com mais de 70% dos votos válidos", diz a nota.

"Deixo claro que meu afastamento foi um equívoco, pois no período dos fatos imputados eu não era prefeito e sim empresário. Estão me acusando de ser dono de uma empresa que nunca me pertenceu, mas tenho a certeza que tudo será esclarecido", completa.

O secretário de comunicação da prefeitura de Porto Seguro, César Aguiar, informou ao G1 às 7h20 [horário local] de 07/11/17 que ainda não tem conhecimento sobre a operação e que tenta contato com a prefeita e com a Procuradoria Geral do Município.

A assessoria da prefeitura de Eunápolis informou, às 7h05 [horário local] de terça que estava sabendo da operação, mas ainda não tem posicionamento e tenta falar com o prefeito Robério Oliveira.

Fonte: Portal G1