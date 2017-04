Câmara abre as portas para MP e Observatório

Publicado em Quarta, 12 Abril 2017 19:51

Representantes do Ministério Público, Observatório Social e imprensa visitaram a Câmara de Vereadores de Porto Seguro para conhecer as novas instalações, após reforma. Algumas mudanças estão sendo implementadas aos poucos, como a utilização da antiga sala de recepção, cujo espaço foi dividido com paredes de alvenaria, onde foram instaladas também a sala de arquivo e o Infocentro, espaço para aulas gratuitas de informática direcionadas a públicos formados por estudantes e idosos, por exemplo.

No espaço reservado à recepção ainda pretende-se implantar um mecanismo computadorizado de identificação individual com crachá e cadastramento de visitantes. De acordo com Evaí Fonsêca, presidente da Câmara, as mudanças visam ao melhor aproveitamento do espaço disponível e à acessibilidade da comunidade, inclusive aos portadores de necessidades especiais. Entre as melhorias, estão a construção de rampas de acesso e a adequação de sanitários. Também foram feitas a troca de telhado, instalação de ponto eletrônico, pintura geral, manutenção de paredes mofadas e manutenção e instalação de portas de vidro. A responsável pela obra que custou aproximadamente 136 mil reais foi a Empresa de Projetos e Construções Eirele, há nove anos no mercado.

Para os participantes da visita técnica, o convite para conhecer as novas instalações aproxima o legislativo da comunidade. “O objetivo da visita é fazer um trabalho diferenciado, com transparência”, afirmou Evaí. Para Tadeu Prosdocimi, coordenador do Observatório Social, uma ONG sem fins lucrativos que tem o objetivo de acompanhar as ações da administração municipal, “É com o diálogo que a gente consegue resolver as questões. A cooperação é muito positiva na velocidade da resposta e na transparência das licitações”. Presentes na visita, a promotora de justiça para casos de improbidade administrativa Lair Farias Baptista e o promotor Maurício Magnavita, regional ambiental, ressaltaram a necessidade do trabalho em conjunto para o bom atendimento à comunidade. “Trabalhar em colegiado é muito importante, se tem uma opinião bem avalizada, bem capacitada para que o vereador se habilite e a comunidade ganhe em transparência e competência”.