Polícia apreende documentos na Câmara Municipal

Publicado em Terça, 31 Janeiro 2017 19:33

Na manhã do dia 30/01/17, uma equipe da Polícia Civil de Porto Seguro, atendendo ordem judicial expedida pelo juiz André Strogensky, realizou uma ação de busca e apreensão na Câmara Municipal.

O foco da operação policial era documentos da gestão anterior da Mesa Diretora, presidida pelo petista Élio Brasil, cujo mandato é alvo de suspeitas de irregularidades diversas, já denunciadas ao Ministério Público por entidades como o Observatório Social de Porto Seguro.

Um funcionário da Câmara, que não quis se identificar, informou ao Jornal do Sol que a ação da polícia foi motivada por uma denúncia de supostos funcionários fantasmas no Legislativo. “Os policiais recolheram as folhas de ponto referentes ao período compreendido entre setembro e dezembro de 2016”, afirmou.

O ex-presidente não quis comentar o ocorrido, bem como as denúncias formalizadas no MP pelo Observatório Social. “Não sou mais presidente da Câmara. Minha atuação agora é como vereador. Só me manifestarei sobre esse assunto em juízo”.