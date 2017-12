Fugitivos ainda não foram capturados

Publicado em Terça, 05 Dezembro 2017 15:01

Continuam foragidos os cinco homens que fugiram da carceragem do Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), em Porto Seguro, na madrugada de 04/12/17. Os fugitivos respondem por diversos crimes e tem idades entre 18 e 26 anos.

Cristiano Oliveira Silva, 18, Cleiton Lima dos Santos, conhecido como “Magneto”, 19, Daniel José Gomes Neto, o “Favela”, 21, Daniel Ventura dos Santos, 23 e Kleiton Dias Oliveira, 26, fugiram após terem serrado as grades do teto do pátio onde os presos tomavam banho de sol, segundo a polícia, que também informou que a fuga só foi descoberta em torno de 08h00, durante a contagem dos presos nas celas.

O DISEP é uma unidade policial inaugurada há cerca de um ano e com finalidade de abrigar presos provisoriamente.