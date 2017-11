Tumulto com tiros na chegada do Uber em Porto Seguro

Publicado em Quarta, 29 Novembro 2017 20:08

Fotos enviadas por leitores do Jornal do Sol mostram tumulto nas imediações do Outeiro da Glória, orla de Porto Seguro, envolvendo taxistas e prestadores de serviço Uber. Os taxistas estariam fazendo uma manifestação contra a circulação do serviço, que há dias, havia prometido iniciar as atividades na cidade nesta quarta-feira, 29/11/17.

A informação é de que houve disparo de tiros durante o tumulto. Ainda não há informação se houve feridos. As fotos mostram um carro que utilizado para transporte de passageiros, com os vidros quebrados. A Polícia Militar está no local e o trânsito foi interrompido.

A circulação do Uber na cidade tem causado muita polêmica entre usuários de transporte coletivo e prestadores do serviço nas diversas modalidades (táxis, lotação e ônibus).