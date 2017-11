Cabrália tem novo delegado titular

Publicado em Segunda, 06 Novembro 2017 14:09



Bruno Barreto Garcia é o novo delegado titular de Santa Cruz Cabrália. Ele tem cerca de um ano na polícia do estado da Bahia. Concursado desde 2013, foi empossado em 2016. Teve como experiência a Delegacia Territorial do bairro Liberdade em Salvador, esteve em Porto Seguro e, nos últimos meses, na coordenadoria da 23ª Coorpin (Coordenadoria Regional da Polícia do Interior) de Eunápolis, onde trabalhou com o delegado Moisés Nunes Damasceno.

“Sei dos desafios daqui; uma cidade turística. Espero corresponder às expectativas e colaborar para a melhoria da segurança desta cidade”, afirmou o novo delegado. Garcia ocupa a cadeira de delegado titular após saída da delegada Elizabeth Salvadeu, que, após 36 de atuação, entrou de licença. Ela permaneceu no comando da Polícia Civil de Cabrália durante 07 meses.