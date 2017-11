Arraial: traficante é preso com drogas e munição pesada

Publicado em Sexta, 03 Novembro 2017 14:51

Diego Andrade do Nascimento, 19, foi preso em 01/11/17, em Arraial d'Ajuda, acusado de tráfico e porte ilegal de arma. Com ele, as polícias Civil e Militar encontraram cerca de 90 kg de drogas (maconha, crack e cocaína), uma espingarda 44, carregadores de pistola, muita munição, inclusive usada em fuzis, balanças de precisão, máscaras tipo brucutu e equipamento para fracionamento de cocaína, em Arraial d'Ajuda, distrito de Porto Seguro.

A operação conjunta realizada pelas polícias de Eunápolis e Porto Seguro teve início há mais de uma semana, quando a polícia iniciou as investigações sobre um laboratório de drogas no bairro Alto do Vilas.

Diego do Nascimento é de São Paulo. A polícia continua investigando para saber se há mais envolvidos.