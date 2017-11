Base Comunitária da PM realiza concurso de beleza

Publicado em Quarta, 01 Novembro 2017 13:55



A tarde do dia 28/10/17 foi de beleza e elegância para a Base Comunitária do Baianão, em Porto Seguro. Foi realizada uma etapa Concurso Garota BCS 2017, no Colégio Paulo Souto, elegendo a candidata que representará o 8° Batalhão da PM na final do concurso, prevista para novembro.

Dez candidatas participaram do desfile e foram avaliadas na presença de cinco jurados, seus familiares e policiais militares. Após o desfile com roupa casual e de gala, a candidata campeã foi Nayara Ribeiro da Silva,16 anos, que ganhou um kit de beleza da Lari Cosméticos, um kit do O Boticário e um Curso de Informática e Hotelaria patrocinado pela Ello Formação Profissional.



As candidatas Talytha Batista e Iza Maria, segundo e terceiro lugar, respectivamente, ganharam kits de beleza da Lari Cosméticos e de O Boticário.

"O evento contou com o apoio de muitos parceiros e apoiadores. A ação faz parte do objetivo estratégico da PMBA de aproximar a PM da comunidade, reforçando os laços e elevando a autoestima das pessoas que moram nas áreas atendidas pelas Bases Comunitárias de Segurança", explicou o comandante, Major Anacleto França.

Fonte: 8º BPM