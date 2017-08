Porto Seguro vai sediar VII Congresso de Catequistas da Diocese de Eunápolis

Publicado em Terça, 15 Agosto 2017 16:19



A Igreja Católica do Brasil proclamou 2017 como Ano Mariano Nacional. A iniciativa celebra, para os católicos, os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida (1717) e os 100 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima (1917). A Pastoral Bíblico-Catequética da Diocese de Eunápolis, sensível aos apelos da Igreja no Brasil promove o seu VII Congresso Diocesano na cidade de Porto Seguro.

O congresso será realizado em 27/08/17, no Centro de Cultura de Porto Seguro. Catequistas de todas as foranias da diocese se reunirão para celebrar, refletir, estudar e se formar sobre temas marianos mais atuais e buscando discernir modos de vivenciar o Ano Mariano. O caminho da reflexão é o trecho bíblico em que Isabel fala com Maria a respeito de Jesus, no Evangelho de Lucas: “Bendito é o fruto do teu ventre” (Lc 1,42), expressão que é o coração do evento.

O Congresso procura descobrir como traduzir em atos práticos a importância do “sim” da Mãe de Jesus à vida e terá momentos públicos de devoção a Maria (orações, louvores, missa e celebrações). Para presidir a missa pela manhã, estará presente Dom José Edson, bispo de Eunápolis. E como assessores principais, participarão o padre Diego Reis e o casal Fábio e Petya. A preparação e a condução dos trabalhos do Congresso estão sob a responsabilidade da Comissão Diocesana da Catequese e o suporte da Forania Descobrimento que acolhe o evento.

Segundo o Coordenador Diocesano da Pastoral, Jailson Carvalho, “este encontro é uma profunda experiência com Deus, que nos capacita como catequistas para um ensinamento mais vivencial, experiencial, litúrgico e bíblico, e é por esse motivo que contamos com o apoio de todos”. O Congresso está dentro do contexto do Ano Mariano, que tem o objetivo de incentivar e oferecer aos catequistas uma formação sobre os temas mariológicos da atualidade, reunindo, celebrando e festejando o Ano de Maria.